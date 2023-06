'Notícia No Seu Tempo': BC ignora pressa de governo e empresários e não sinaliza queda de juros

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (22/06/2023):

Em decisão unânime, o Copom ignorou as pressões do governo e de empresários ao manter a taxa Selic em 13,75% ao ano pela sétima vez consecutiva. O Copom não trouxe no comunicado divulgado após a sua reunião nenhuma sinalização de corte da taxa básica de juros na sua próxima reunião, marcada para agosto.

E mais:

Economia: SP já está entre as 10 cidades mais caras do mundo para super-ricos

Política: Após sabatina amigável, Senado aprova Zanin no STF

Metrópole: Cumbica receberá scanner corporal e câmeras para garantir segurança

Internacional: Lula insiste em retórica contestada sobre a guerra; 'ninguém pode vencer