'Notícia No Seu Tempo': BC surpreende e corta taxa de juro em 0,5 ponto após 3 anos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (03/08/2023):

Em decisão dividida, o Copom reduziu a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto porcentual, de 13,75% para 13,25%. É o primeiro corte da Selic em três anos. A redução era esperada. A dúvida é se seria de 0,25 ou 0,5 ponto. Em comunicado, o colegiado considerou que seria "apropriado" adotar uma redução maior agora e adiantou a previsão de novo corte de 0,5 ponto na próxima reunião caso se confirme o cenário de desaceleração da inflação, hoje na casa de 3% ao ano.

E mais:

Política: Hacker da Lava Jato liga Bolsonaro e Zambelli a tentativa de invadir urnas

Economia: Varejo e concessionárias aderem ao Desenrola

Metrópole: Descriminalização avança e STF deve definir quantidade a ser permitida

Internacional: Defesa alega que Trump, réu por minar democracia, só usou livre expressão

Continua após a publicidade

Esportes: Brasil cai de modo precoce e CBF fala em investir mais