'Notícia No Seu Tempo': Bolsonaro consultou Forças sobre golpe, delata Cid à PF; Exército fala em 'depuração'

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (22/09/2023):

Em delação premiada à PF, o tenente-coronel Mauro Cid disse que, após a derrota nas urnas, Jair Bolsonaro se reuniu com a cúpula das Forças Armadas para discutir a possibilidade de uma intervenção militar. Segundo o ex-ajudante de ordens, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, apoiou a ideia. Bolsonaro, porém, viu sua pretensão se esvaziar ao ouvir de um militar de alta patente que, se houvesse intervenção, ele teria de deixar o cargo e um novo pleito seria realizado. Nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva, o atual comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse a Eliane Cantanhêde que espera a conclusão das investigações para "virar a página", com "punição dos responsáveis e a distinção entre erros individuais e a instituição".

E mais:

Política: Cai tese de que indígenas só teriam direito a terra ocupada em 1988

Economia: Lei do Carf mira ações de alto valor

Metrópole: Escolas de SP adotam banho de bacia e menu leve para enfrentar o calor

Internacional: Nos EUA, Zelenski encara oposição republicana e risco de troca de governo

Continua após a publicidade

Caderno 2: Em tom poético, filme resgata dupla Claudinho e Buchecha