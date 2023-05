'Notícia No Seu Tempo': Bolsonaro é alvo da PF em operação sobre suspeita de fraude em cartões de vacina

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (04/05/2023):

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, e prendeu o tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. Conforme a PF, os suspeitos agiram para inserir dados falsos sobre vacinação contra a covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. Os certificados de vacinação de Bolsonaro e da filha Laura, de 12 anos, teriam sido adulterados às vésperas da viagem da família aos EUA, em dezembro. "Nunca me foi pedido cartão de vacina, não existe adulteração da minha parte", afirmou Bolsonaro. "Não tomei vacina."

E mais:

Economia: À espera do arcabouço fiscal, BC mantém a Selic em 13,75%

Política: Oposição articula texto alternativo ao PL das Fake News

Metrópole: PCC recebia armas do Paquistão por cocaína, via máfia italiana

Internacional: Rússia abate 2 drones sobre o Kremlin e acusa Ucrânia de tentar matar Putin

Caderno 2: Dionne Warwick se apresenta em SP e fala de sua paixão pelo Brasil