'Notícia No Seu Tempo': Bolsonaro está a um passo de ficar inelegível; e Moraes vota hoje

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (30/06/2023):

Com placar parcial de 3 a 1 pela condenação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve concluir hoje o julgamento da ação em que Jair Bolsonaro (PL) é acusado de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação oficiais na reunião com embaixadores estrangeiros em julho de 2022. Com mais um voto favorável, a Corte vai formar maioria pela condenação do ex-presidente à perda do direito de disputar eleições até 2030. Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes ainda vão votar. Kassio Nunes Marques, ministro indicado por Bolsonaro para o STF, também deve apresentar seu voto hoje. Ontem, Bolsonaro disse ainda esperar que Deus toque o coração de Moraes.

Política: Lula afirma que democracia é 'relativa' e volta a elogiar regime de Maduro

Economia: Governo muda sistema de meta de inflação e fixa alvo contínuo de 3%

Internacional: Suprema Corte dos EUA restringe cotas raciais em universidades

Metrópole: Tela, poucos exercícios e dieta 'ruim' fazem a obesidade juvenil disparar