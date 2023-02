'Notícia No Seu Tempo': Bradesco, Itaú e Santander se revoltam com explicações de trio acionista bilionário da Americanas

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (25/01/2023):

E mais:

Política: Lira duplica auxílio-moradia de deputados a uma semana de eleição na Câmara

Economia: Conselho de Administração da Petrobras deve votar indicação de Prates na quinta

Metrópole: As comemorações dos 469 anos de São Paulo

Internacional: Em cúpula com presença de países autoritários, líderes debatem defesa da democracia

Esportes: Jornal diz que polícia preparou 'armadilha' para prender Daniel Alves

