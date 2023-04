'Notícia No Seu Tempo': Brasil falha no controle das incitações ao ódio nas redes

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (12/04/2023):

O descontrole sobre a circulação de discursos de ódio em ambientes online no Brasil ficou evidente nas últimas semanas com a escalada, nas redes sociais, de publicações sobre ataques e supostas ameaças de atentados em escolas. O Ministério da Justiça pediu à Justiça a remoção de pelo menos 511 contas com conteúdo nocivo e prepara regulamentação que permita a retirada mais rápida desses materiais. As plataformas alegam ter políticas próprias para frear a disseminação do estímulo à violência. Especialistas dizem que esse controle é essencial e alertam para a baixa presença do Brasil em coalizões internacionais que melhorem o monitoramento e a remoção de conteúdos

E mais:

Economia: Sobram carros nas montadoras, faltam compradores

Política: Comissão sabatina ministros e simboliza oposição mais ruidosa a Lula na Câmara

Metrópole: Presas após troca de malas são libertadas

Internacional: EUA expandem presença militar perto de Taiwan para conter a China