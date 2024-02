'Notícia No Seu Tempo': Brasil reduz juro a 11,25%; EUA afastam corte no curto prazo

Na "superquarta-feira" dos juros, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu pela quinta vez seguida a taxa básica de juros (Selic) em 0,50 ponto porcentual, de 11,75% para 11,25% ao ano. O colegiado também manteve a projeção de corte "de mesma magnitude" nas próximas reuniões. Ontem também foi dia de decisão nos EUA, mas com sinalização diferente. Os integrantes do Fed, o banco central americano, mantiveram a taxa entre 5,25% e 5,50% ao ano e indicaram que até março, data do próximo encontro, será muito cedo para aliviar a atual política monetária no país - contrariando a expectativa de parte do mercado. Em reação, as Bolsas de Nova York fecharam em baixa. No Brasil, mesmo com a queda de juros, especialistas ainda recomendam aos investidores parte das aplicações em renda fixa.

