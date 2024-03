'Notícia No Seu Tempo': Brasil tem a cada dia 4 feminicídios; recorde foi registrado em 2023

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (08/03/2024):

PUBLICIDADE Quatro mulheres morreram por dia no País no ano passado por razões relacionadas ao seu gênero, segundo dados divulgados ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao todo, foram registrados em 2023 no Brasil 1.463 feminicídios. É o maior patamar desde 2015, quando a lei que tipifica esse crime entrou em vigor. Em nove anos, mais de 10,5 mil mulheres foram vítimas de feminicídio. Desde o início das medições, esse tipo de crime só registrou pequena redução em 2021. No ano passado, voltaram a crescer 1,6% em relação a 2022. O aumento dos relatos de feminicídio tem sido acompanhado por decréscimo nos registros de homicídio de mulheres. Isso mostra, segundo especialistas, maior conscientização em relação à violência de gênero. E mais: Política: Ministra da Cultura firmou contratos para shows pagos por verba pública Internacional: EUA planejam construir porto em Gaza para massificar envio de ajuda

