'Notícia No Seu Tempo': Brasileiro envia valor recorde de US$ 2,1 bi ao exterior em 2023

Os brasileiros enviaram mais dinheiro ao exterior em 2023, superando o patamar das remessas do período pré-pandemia. De acordo com dados do Banco Central, o volume subiu no ano passado e chegou a US$ 2,1 bilhões, o maior da série histórica.

Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino do capital remetido ao exterior pelos brasileiros, tendo recebido US$ 487 milhões. Portugal e Reino Unido completam o topo do ranking de países que mais receberam recursos de brasileiros em 2023.

Segundo especialistas, entre os motivos das transferências de pessoas físicas para outros países são a busca de proteção do capital contra incertezas no cenário político-econômico nacional, gastos com turismo e educação, investimentos, mudança de país e transferências de valores para parentes que moram no exterior.

E mais: