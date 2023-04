'Notícia No Seu Tempo': Câmara acelera PEC que anistia partidos por irregularidades nas eleições

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (25/04/2023):

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados prevê a votação hoje, após tramitação em ritmo acelerado, de proposta de emenda à Constituição (PEC) que promove anistia geral para irregularidades cometidas pelos partidos políticos nas últimas eleições. Em 2022, o Congresso já aprovara uma anistia aos partidos pela não utilização das verbas destinadas às campanhas femininas na eleição de 2020. Para organizações da sociedade civil, a repetição da manobra enfraquecerá a Justiça Eleitoral.

E mais:

Economia: Plano federal prevê revisão mais frequente de isenções fiscais

Metrópole: Prefeito de SP desiste de meta de redução de mortes no trânsito

Internacional: Dez brasileiros fogem do Sudão em ônibus de time

Esportes: Empresário preso é apontado pelo MP como líder do esquema de fraude

Caderno 2: Ex-integrantes da Legião Urbana farão nova turnê-homenagem