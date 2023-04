'Notícia No Seu Tempo': Câmara adota urgência na votação do Projeto de Lei das Fake News

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (26/04/2023):

A tramitação do Projeto de Lei das Fake News ocorrerá em regime de urgência, apesar da pressão de um bloco de deputados e das Big Techs para retardar a análise do texto. A proposta de urgência teve 238 votos a favor e 192 contrários. A tramitação mais rápida, que interessava ao governo, passou após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), usar o regimento interno.

E mais:

Economia: Governo indica recuo em intenção de mudar regras do saneamento

Política: Moraes impõe ritmo célere e denuncia mais 200 por atos golpistas

Metrópole: Valor pago por Prefeitura a empresas de ônibus em São Paulo é recorde

Internacional: Aos 80 anos, Biden se lança candidato à reeleição para 'terminar trabalho'