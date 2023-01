'Notícia No Seu Tempo': Câmara afrouxa a Lei das Estatais e facilita indicações do PT e do Centrão

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (15/12/22):

Lideranças do Centrão comandaram uma manobra que envolveu deputados do governo e da oposição e, numa votação rápida na noite de terça-feira, mudou a Lei das Estatais. A alteração facilita que políticos que trabalharam em campanhas ocupem cargos de comando nas empresas controladas pelos Estados e pela União, o que era vedado.

E mais:

Política: Lula visitará China e EUA em 2023; Brasil retomará elo com chavismo

Economia: Lula escolhe Luiz Marinho para a pasta do Trabalho

Internacional: Peru declara emergência de 30 dias e suspende direitos constitucionais

Metrópole: Estado de SP autoriza aumento de mais de 10% nos pedágios

Esportes: França põe fim ao sonho do Marrocos e disputará a quarta final da Copa em 24 anos