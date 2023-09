'Notícia No Seu Tempo': Câmara impõe teto a juro no crédito rotativo; bancos criticam medida

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (06/09/2023):

Projeto de lei aprovado pela Câmara estabeleceu limite para os juros no crédito rotativo do cartão e no parcelamento com juros de faturas de cartão de crédito. O projeto, que vai ao Senado, estabeleceu regras para o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas. De acordo com o texto, a medida que estabelece limites para os juros e o parcelamento será válida caso o mercado financeiro não apresente proposta de autorregulamentação. Nesse caso, o projeto prevê um teto que limita a dívida ao dobro do montante original. Para a Febraban, a medida pode "tornar uma parcela relevante dos cartões de crédito inviáveis economicamente".

E mais:

Política: Lula sugere adoção de voto secreto no STF após críticas da esquerda a Zanin

Economia: Haddad apoia texto que limita supersalários no serviço público federal

Metrópole: Evento climático mais letal a atingir o Rio Grande do Sul, ciclone já matou 21

Internacional: EUA ameaçam responder a envio de armas da Coreia do Norte à Rússia

Caderno 2: 35ª Bienal de São Paulo aposta na diversidade