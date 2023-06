'Notícia No Seu Tempo': Câmara recua e verticalização permitida em SP deve diminuir

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (20/06/2023):

A revisão do Plano Diretor, que vai definir regras para as construções na capital paulista pelo menos até 2029, continua em debate na Câmara às vésperas da votação pelos vereadores. Ainda não há consenso sobre os novos limites de verticalização, mas haverá recuo em relação ao que havia sido definido. Parte dos itens mais criticados deve ser alterada e até retirada. Como o Estadão revelou, o perímetro dos eixos de verticalização da cidade, que ficam nas imediações da rede de transporte, será ampliado no máximo de até 600 metros para até 800 metros das estações de metrô e trem. Após críticas, o trecho que criava um novo tipo de zoneamento na cidade, as zonas de concessões, foi retirado, assim como poderá cair o ponto que facilitava prédios mais altos nos "centrinhos" e nos "miolos" dos bairros.

E mais:

Economia: Especialistas veem Bolsa mais atraente após anúncio da S&P

Política: Em live em TV pública, Lula diz que Bolsonaro tramou golpe

Metrópole: Escola é atacada no PR; morte de aluna é a 6ª no ano

Internacional: Submarino some no mar com turistas que foram ver o Titanic

Esportes: CBF encaminha acordo para Ancelotti assumir só em 2024