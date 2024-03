'Notícia No Seu Tempo': Cartão de vacina leva a primeiro indiciamento de Bolsonaro

No primeiro indiciamento formal de Jair Bolsonaro em inquérito em tramitação no STF, a Polícia Federal imputou ao ex-presidente e ao tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, os crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação na investigação que apura suspeita de fraude na carteira de vacinação contra covid-19. A PF concluiu no relatório que Bolsonaro "agiu com consciência e vontade" para a fraude em sua carteira de vacinação ao determinar que Cid "intermediasse a inserção de dados falsos" no sistema do Ministério da Saúde em seu benefício e no de sua filha Laura. A investigação também correlaciona o fato à investigação que colocou Bolsonaro no centro de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Além do ex-presidente e do ex-ajudante de ordens, outras 15 pessoas foram indiciada

