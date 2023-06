'Notícia No Seu Tempo': Cenário externo ajuda e balança comercial pode bater recorde

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (12/06/2023):

A desaceleração da economia mundial esperada para 2023 não se confirmou até agora, pelo menos no nível projetado em 2022, e a conjuntura deve fazer com que o Brasil tenha um ano de bom resultado da balança comercial. Parte dos bancos e consultorias prevê superávit acima de US$ 70 bilhões, o que seria um recorde. O Brasil tem conseguido compensar a redução dos preços internacionais dos produtos que exporta com o aumento nos volumes, em especial no agronegócio. Nos EUA, mesmo com a alta das taxas de juros, o cenário de recessão tem sido postergado sucessivamente. A rápida reabertura da China, que abandonou a política de covid zero, também ajudou. O país asiático é grande importador de produtos básicos, como soja e minério de ferro, e se tornou o principal parceiro comercial do Brasil.

E mais:

Política: Ex-assessor de Lira deu apoio para entrega de dinheiro em Maceió, diz PF

Metrópole: Pais se envolvem cada vez mais na vida dos filhos na faculdade

Internacional: Espionagem e intimidação de Putin afligem países bálticos e escandinavos

Esportes: Djokovic, o maior vencedor no tênis