'Notícia No Seu Tempo': Cenário positivo destrava negócios com estrangeiros

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (07/08/2023):

Estimulados pela melhora do cenário econômico brasileiro e pelo avanço das reformas, empresários e investidores estrangeiros voltaram a buscar oportunidades de negócios no País. O impulso nas transações foi mais sentido no fim do primeiro semestre, quando as reformas começaram a andar, as agências de risco reconheceram os avanços e a inflação voltou a ceder. Negócios bilionários foram destravados no último mês com compradores do exterior - muitos estão desembarcando por aqui pela primeira vez. Os Estados Unidos, com 72 transações, e o Reino Unido, com 26, foram os que mais investiram no Brasil neste ano até agora. Corte dos juros deve melhorar cenário.

E mais:

Política: Pequenas doações em Pix para Bolsonaro levantam suspeita no Coaf

Economia: Caixa contabiliza R$ 1 bi em renegociação de dívidas

Metrópole: SP recua e vai imprimir material didático digital

Internacional: Uruguai reforça diferenças com Brasil e segue caminho solitário na região

Caderno 2: 'Barbie' chega a US$ 1 bi de arrecadação mundial