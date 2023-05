'Notícia No Seu Tempo': Centrão muda ministérios e dá demonstração de força a Lula

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (25/05/2023):

A pasta do Meio Ambiente, comandada por Marina Silva, foi esvaziada pela comissão especial do Congresso que trata da MP da reestruturação dos ministérios do governo Lula. O veto do Ibama à exploração de petróleo na Região Norte enfureceu em especial o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da comissão mista. O texto votado pela comissão passou a agência de águas e saneamento e a política de recursos hídricos para Integração e Desenvolvimento Regional. O Cadastro Ambiental Rural vai para Gestão. As mudanças, que enfraqueceram também as pastas de Povos Originários e do Desenvolvimento Agrário, mostram a disposição do Centrão de encurralar a gestão de Lula.

E mais:

Economia: Cerca de 15 mil empresas somaram mais de R$ 50 bi em isenções em 2021

Política: Silveira defende 'governo único'; 'Ibama é que vai julgar', diz Marina

Internacional: Governador da Flórida enfrentará Trump em primária republicana

Metrópole: MG, BA, PR e SC lideram derrubada de Mata Atlântica

Continua após a publicidade

Esportes: Vini Jr. recebe apoio do Real Madrid após insultos racista

Caderno 2: Rainha do rock, cantora morre aos 83 anos, na Suíça