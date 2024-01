'Notícia No Seu Tempo': Cerco a 'agentes públicos e autoridades civis e militares' se mantém, diz Moraes

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (04/01/2024):

Quase um ano depois da invasão e depredação da sede dos Poderes em Brasília, em 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu 30 julgamentos culminando na condenação dos primeiros acusados por atos golpistas e deve encerrar outras 29 ações penais na primeira semana de fevereiro, na volta do recesso. A informação é do ministro Alexandre de Moraes, relator de todos os 1.345 processos criminais abertos na Operação Lesa Pátria para investigar radicais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo. Na próxima segunda-feira, o governo, militares da cúpula das Forças Armadas, parlamentares e ministros dos tribunais superiores vão fazer um "ato democrático" em Brasília para marcar o primeiro ano do ataque.

Internacional: Explosões no Irã matam mais de 100 em procissão ao túmulo de general

Política: Lula veta calendário de pagamento de emendas e amplia atrito com Congresso

Economia: Oito dos 17 setores atendidos por desoneração são excluídos de MP

Saúde: Dourados já vacina contra a dengue; o calendário nacional inicia em fevereiro

Cultura: Temporada de exposições de 2024 terá Francis Bacon, Lygia Clark e Joan Miró