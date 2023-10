'Notícia No Seu Tempo': Cerco de Israel a Gaza tem corte de água, comida e luz; Hamas ameaça matar reféns

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (10/10/2023):

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, ordenou um "cerco completo" à Faixa de Gaza, o que inclui o corte de luz e água, bem como a entrada de comida no território controlado pela facção islâmica radical Hamas. O enclave palestino convive com bloqueios parciais há 16 anos. Em reação, o Hamas ameaçou executar um refém sempre que um bombardeio atingir Gaza sem aviso prévio. No ataque de sábado a Israel, os terroristas mataram mais de 900 pessoas e fizeram cerca de 150 reféns, incluindo mulheres e crianças. Há 3 brasileiros desaparecidos. Israel completou a mobilização de 300 mil reservistas para a próxima fase da guerra, que pode envolver uma invasão terrestre. A presença dos reféns torna mais complexa a operação. Ontem, o Hamas disse que quatro israelenses morreram nos bombardeios a Gaza.

E mais:

Economia: Petróleo sobe com guerra e eleva receio de alta de juros nos EUA

Política: 'Litigância predatória' sobrecarrega Justiça paulista e gera custo bilionário

Metrópole: AVC deverá causar quase 10 milhões de mortes anualmente até 2050

Esportes: Dez meses após queda no Catar, Tite aceita treinar o Flamengo