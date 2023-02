'Notícia No Seu Tempo': Chuva no litoral de SP causa mortes e deslizamentos, fecha estradas e isola praias

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (20/02/2023):

Chuvas intensas entre a noite de sábado e a madrugada de ontem inundaram casas, interditaram rodovias, provocaram deslizamentos e deixaram ao menos 24 mortos no litoral de São Paulo - 23 em São Sebastião. O Estado decretou calamidade pública em Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. A Defesa Civil recomendou que a população evite deslocar-se para a região, pois o mau tempo continua. O governador Tarcísio de Freitas pediu apoio às Forças Armadas para o socorro, e o presidente Lula disse que viajará hoje à região.

E mais:

Metrópole: Maresias, Boiçucanga, Barra do Sahy e Camburi estão sem comunicação

Política: Congresso estica folga do carnaval até março

Economia: País registra recorde de pedidos de recuperação judicial em 3 anos

Internacional: China avalia ajudar Rússia com armas, dizem EUA