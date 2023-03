'Notícia No Seu Tempo': Com baixo desemprego, quatro Estados disputam mão de obra

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (13/03/2023):

Na contramão do que acontece no País, que soma 8,6 milhões de desempregados, ou 7,9% da força de trabalho, quatro Estados brasileiros ostentam taxa de desocupação abaixo de 4% e disputam a mão de obra disponível. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina se valem de bons resultados do agronegócio para estimular toda a cadeia de produção ligada ao setor e, consequentemente, fazer rodar a economia local.

E mais:

Política: Denúncias de 8/1 ignoram condutas individuais e têm redação idêntica

Economia: Peso do Estado no PIB é o menor desde 1996

Internacional: Arábia Saudita e Irã buscam melhora na economia após reaproximação

Metrópole: A cobertura do Oscar 2023