'Notícia No Seu Tempo': Com guerra, crescem casos de antissemitismo e islamofobia

Ataques a judeus e a muçulmanos cresceram em diversas partes do mundo, Brasil incluído, após o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Relatos de ameaças, agressões físicas, assédio verbal e intimidações são registrados especialmente nos Estados Unidos e em países europeus. Na França e na Alemanha, estrelas de Davi foram pichadas em apartamentos e comércios de pessoas de origem judaica, prática comum durante a Segunda Guerra. Nos EUA, as hostilidades chegaram ao ambiente acadêmico e acenderam a luz vermelha na Casa Branca. Por aqui, a Confederação Israelita do Brasil estima que os casos de antissemitismo cresceram 1.200%. Também os registros contra a comunidade islâmica aumentaram desde o início da guerra, sobretudo em São Paulo.

