'Notícia No Seu Tempo': Com mais mudanças, reforma tributária passa em 1º turno

O texto-base da PEC da reforma tributária foi aprovado pelo Senado em primeiro turno. Após a votação em dois turnos e analisados os destaques, o texto voltará para a Câmara. Para conseguir os votos (foram 53 a 24, um placar apertado), o relator da reforma, senador Eduardo Braga (MDB-AM), teve de ceder. Ele acatou seis novas emendas, entre elas uma alíquota reduzida para o setor de eventos. O Senado introduziu no texto uma trava para barrar o aumento da carga tributária - uma demanda do setor produtivo - e impôs a obrigatoriedade de revisão a cada cinco anos das chamadas exceções, que beneficiam diversos setores e atividades. Também se tornou obrigatório o sistema de cashback (devolução) do imposto da conta de luz e do gás de cozinha da população de baixa renda. Também há previsão de cashback para produtos da cesta básica.

E mais:

Política: PF prende dois em operação contra o Hezbollah, que planejava atacar no País

Economia: Contas do setor público têm déficit de R$ 18 bilhões em setembro

Metrópole: Governo Lula patina no combate aos efeitos da seca no Amazonas

Internacional: Democratas têm vitórias em plebiscitos e eleições estaduais