'Notícia No Seu Tempo': Com promessa de corte drástico no Estado, Milei vence eleição argentina

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (20/11/2023):

Com discurso polêmico e a promessa de fazer cortes radicais no Estado argentino, incluindo a "implosão" do Banco Central, o libertário Javier Milei derrotou o peronista Sergio Massa e assumirá o governo da Argentina a partir de 10 de dezembro. O comparecimento às urnas chegou a 76%, e Milei obteve 55,8% dos votos, a maior vantagem de um candidato a presidente em eleições recentes naquele país - as pesquisas apontavam para uma disputa mais acirrada. A vitória expressiva do candidato ultraliberal também surpreendeu o Planalto, que não esperava diferença de votos tão grande. Sem citar o vencedor, Lula desejou "sorte e êxito" ao novo governo. Milei na Casa Rosada levanta uma série de dúvidas, incluindo o futuro da relação com o Brasil e o Mercosul.

E mais:

Internacional: Israel e Catar afirmam que acordo com Hamas sobre reféns está perto

Metrópole: Guarujá quer controlar acesso a uma das suas praias mais bonitas

Economia: Varejo teme mudança de regra para trabalho aos domingos e feriados

Política: STF tem 40 ações contra políticos que se arrastam há mais de 3 anos

Esportes: Verstappen vence pela 18ª vez no ano e Pérez garante o vice