'Notícia No Seu Tempo': Congresso vai rever decretos de Lula sobre saneamento

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (07/04/2023):

Decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que mexeram no Marco Legal do Saneamento Básico devem ser rediscutidos no Congresso, que pode até anulá-los. As regras editadas pelo presidente abriram caminho para que estatais estaduais continuem operando mesmo sem novas licitações, entre outros pontos. Segundo técnicos ouvidos pelo Estadão, as mudanças podem adiar os investimentos no setor.

E mais:

Economia: Lula volta a condenar juros altos e não descarta mudar meta de inflação

Política: Lula cobra acordo entre Lira e Pacheco sobre MPs

Metrópole: Blumenau dá adeus a crianças mortas

Internacional: Violência urbana cresce no Chile e pressiona governo de Gabriel Boric

Caderno 2: Luciana Braga revive momentos solares de Judy Garland em peça