'Notícia No Seu Tempo': Conselheiro deixa Vale e fala em ingerência política na sucessão

Marcada pela tentativa de interferência política do governo, a tumultuada sucessão na direção da Vale vive um novo capítulo com a renúncia do conselheiro independente José Luciano Duarte Penido. Em sua carta de saída, Penido escreveu que esse processo na mineradora, privatizada em 1997, estaria sendo "conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política". A tentativa do governo de influir na sucessão, indicando o ex- ministro Guido Mantega para a direção, vem desde o início do ano e provocou racha entre conselheiros. Procurada, a mineradora não comentou o caso. As ações da empresa caíram 0,62% ontem, acumulando mais de 7% de desvalorização em dois dias.

