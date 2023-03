'Notícia No Seu Tempo': Conta de imposto recairá sobre acionista da Petrobras e consumidor de gasolina

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (29/02/2023):

A cobrança de tributos federais sobre combustíveis volta hoje. O litro da gasolina ficará R$ 0,47 mais caro, nas refinarias, e o do etanol, R$ 0,02. Ontem, a Petrobras anunciou redução de R$ 0,13 no litro da gasolina nas refinarias. Com isso, o aumento do combustível será de R$ 0,34 por litro, segundo o ministro Fernando Haddad (Fazenda). De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço da gasolina, na bomba, vai subir cerca de R$ 0,25 por litro. Para arrecadar R$ 28,9 bilhões com a medida, como quer, o governo vai taxar as exportações de petróleo por quatro meses, com arrecadação prevista de R$ 6,6 bilhões. O efeito sobre o lucro da Petrobras será de 1%

E mais:

Política: Ministro omite patrimônio de R$ 2,2 milhões em cavalos de raça

Economia: Agronegócio toma posição contra fim de isenção para itens da cesta básica

Internacional: Irã enriqueceu urânio perto do nível necessário para bomba, diz ONU

Metrópole: Vítimas da chuva em Franco da Rocha e Baixada ainda 'vivem' tragédias

Caderno 2: Mostras para celebrar Spielberg