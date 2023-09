'Notícia No Seu Tempo': Copom reduz taxa de juros, mas alerta para compromisso com meta fiscal

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (21/09/2023):

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto porcentual, para 12,75% ao ano. É o menor nível desde maio de 2022. Embora não tenha citado a questão fiscal entre os fatores de risco para a inflação, o Copom destacou em comunicado a importância de o governo cumprir as metas assumidas. E destacou a relação entre esse objetivo e a redução das expectativas de inflação em prazos mais longos. O objetivo de déficit zero nas contas públicas em 2024 enfrenta resistências de parte de integrantes do próprio governo e no Congresso, mas o ministro Fernando Haddad (Fazenda) tem afirmado que ela é importante para indicar o compromisso com o equilíbrio das contas. Nos EUA, o Fed (o banco central americano) manteve a taxa de juros.

E mais:

Política: STF fica a um voto de formar maioria contra marco temporal

Economia: Governo aposta em Natal mais forte com Desenrola

Metrópole: Prefeitura de SP volta a propor limite de barulho a residência

Internacional: Lula fala com Zelenski sobre guerra e evita tema com Biden

Caderno 2: Fitas inéditas dos Beatles estão à venda e podem chegar a R$ 2,4 milhões