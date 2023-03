'Notícia No Seu Tempo': Coronel afirma que Bolsonaro ficou com joias dadas por regime saudita

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (08/03/2023):

Documento obtido pelo Estadão atesta que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu no Alvorada um segundo pacote de joias da Arábia Saudita, também trazido irregularmente ao Brasil pela comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bolsonaro viu o conteúdo da caixa, que não foi barrada pela Receita, ao contrário de outro presente saudita, avaliado em R$ 16,5 milhões. O tenente-coronel do Exército Mauro Cid, então ajudante de ordens, admitiu que as joias do segundo pacote, contrariando as normas, ficaram com Bolsonaro, informam Adriana Fernandes, André Borges e Tácio Lorran. No estojo estavam relógio com pulseira de couro, par de abotoaduras, caneta rose gold, anel e uma espécie de rosário islâmico, todos da marca suíça Chopard. Peças similares são vendidas a um valor de, no mínimo, R$ 400 mil.

E mais:

Política: Chefe da Receita foi demitido 1 mês após apreensão de joias dadas por regime saudita

Economia: Mais rigor contra diferenças salariais

Internacional: EUA sugerem que grupo pró-Ucrânia sabotou gasodutos russos na Europa

Metrópole: MEC decide acabar com Enem digital após baixa adesão

Caderno 2: Um mergulho em 219 obras de Pablo Picasso em SP