'Notícia No Seu Tempo': Crédito para empresas seca e renegociação de dívida dispara

Diante de um cenário de juro alto, desaceleração econômica, dificuldades no mercado internacional e crise da Lojas Americanas, o crédito corporativo no Brasil secou. Apenas no primeiro bimestre deste ano, 195 empresas pediram proteção na Justiça, aumento de 60% na comparação com o mesmo período de 2022. É o número mais alto desde 2017, quando foram feitos 197 pedidos nos dois primeiros meses do ano, segundo a Serasa Experian.

Economia: Jovens 'fogem' da Bolsa em cenário de juros altos

Política: Congresso dribla Lula para tirar verba ministerial e inflar emenda PIX

Internacional: Explosão na Rússia mata blogueiro defensor de invasão da Ucrânia

Metrópole: Medo e impotência afetam escolas estaduais de SP após ataque

Esportes: Abel 'aplaude' Água Santa após derrota do Palmeiras em Barueri