'Notícia No Seu Tempo': Cresce o número de brasileiros que vivem com idoso em casa

O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (11/09/2023):

Levantamento da FGV Social mostra que, entre 2012 e 2022, o porcentual de pessoas que passaram a morar com idosos acima de 65 anos aumentou em todos os Estados. Embora a classe C tenha o maior porcentual de pessoas morando com idosos (25,04%), o maior aumento foi registrado na classe AB , em que a fatia subiu de 20,32%, em 2012, para 24,97%, em 2022. Segundo o diretor da FGV Social, Marcelo Neri, a falta de crescimento consistente do País nos últimos anos, o elevado desemprego dos jovens, o envelhecimento da população e o aumento do custo de vida explicam o movimento. Em muitas famílias, os idosos têm mais renda e são responsáveis pelo sustento da casa. O fenômeno pode estar associado também a mudanças culturais. Os brasileiros estão casando mais tarde, estudando por mais anos e permanecendo mais tempo na casa dos pais.

E mais:

Política: Estudo da FAB diz que custo de novo avião para Lula pode ir a R$ 400 mi

Metrópole: Trânsito em SP ainda está 25% abaixo do que era antes da covid-19

Internacional: No Marrocos, a corrida desesperada para achar sobreviventes

Esportes: Com emoção e público recorde, Corinthians vira e conquista título