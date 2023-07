'Notícia No Seu Tempo': Crimes virtuais disparam; 3 brasileiros, a cada minuto, sofreram golpes em 2022

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (21/07/2023):

Dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que, a cada minuto, pelo menos três pessoas foram vítimas de golpe em 2022, ano em que o País registrou alta de 37,9% nos casos de estelionato. No total, foram 1 milhão e 800 mil registros desse tipo de crime. Proporcionalmente, o maior salto foi o dos golpes por meio eletrônico: mais de 200 mil registros, um aumento de 65,2% ante 2021. Também em 2022, quase um milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil, 16,6% mais que em 2021. Do total, mais de 1/3 dos roubos e furtos ocorreu em SP, mas os maiores crescimentos em termos proporcionais foram registrados na Bahia e no Rio.

Economia: Governo planeja tributar recursos mantidos em paraísos fiscais

Metrópole: Após críticas, Tarcísio desiste de levar Cracolândia ao Bom Retiro

Internacional: Violência contra mulheres provoca revolta popular na Índia

Esportes: Poucas empresas do Brasil decidem liberar funcionários para assistir a Copa

Caderno 2: The Cure, The Killers e Pet Shop Boys vão tocar em SP