'Notícia No Seu Tempo': Cúpula do DF teve 'apagão decisório' diante de alertas às vésperas do 8/1

A cúpula da área de segurança do governo do Distrito Federal, incluindo servidores da confiança do então secretário da área, Anderson Torres, sabia que a intenção dos extremistas era chegar à Esplanada para a "tomada do poder". Diversos alertas sobre o tema foram emitidos, nos dias que antecederam o 8 de janeiro, no principal grupo de WhatsApp dos chefes e diretores das forças policiais do Distrito Federal. As trocas de mensagens revelam série de omissões, avaliações equivocadas sobre riscos e um "apagão" decisório quando a destruição começou. O Estadão teve acesso à íntegra das conversas.

Internacional: Israel afirma que concluiu operação militar no norte da Faixa de Gaza

Economia: Medidas que vão impactar as empresas

Metrópole: Cemitério da Consolação, em SP, instala código de barras nos jazigos

Cultura: Livro resgata as contradições de Harrison

Esporte: Dorival Jr. aceita convite da CBF e é o novo técnico da seleção brasileira