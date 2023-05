'Notícia No Seu Tempo': Custo Brasil eleva em R$ 1,7 tri por ano o ônus para se produzir

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (18/05/2023):

O chamado Custo Brasil, gasto adicional que empresas têm para produzir no País, é de R$ 1,7 trilhão por ano, ou 19,5% do PIB. O cálculo foi feito em comparação com os custos de países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O estudo é uma parceria entre o Movimento Brasil Competitivo (MBC), que reúne empresários e outros membros da sociedade civil, e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Entre os fatores destacados como críticos estão emprego e tributação.

E mais:

Política: Caso Deltan expõe ações que podem tirar líderes da Lava Jato do Congresso

Economia: Arcabouço vence 1º teste na Câmara

Metrópole: Aquecimento global terá máxima histórica em 5 anos, diz a ONU

Internacional: Presidente do Equador dissolve Congresso para evitar impeachment