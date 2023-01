'Notícia No Seu Tempo': Decisões do STF favorecem Lula e reduzem poder de Lira

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (20/12/22):

O STF encerrou ontem o julgamento do orçamento secreto e, por 6 votos a 5, considerou inconstitucional a prática, revelada pelo Estadão. Em outra decisão, na noite de domingo, o ministro Gilmar Mendes concedeu liminar permitindo que a verba para bancar o Bolsa Família fique fora da regra do teto de gastos. Os movimentos foram vistos por líderes partidários como ação coordenada para favorecer o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e diminuir o poder do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)

E mais:

Política: Surpreendido, Congresso discute usar verbas em emendas de comissão

Economia: Congresso quer votar PEC da Transição hoje

Metrópole: Número de pedidos de tapa-buraco em SP é 12,8% maior do que no pré-pandemia

Internacional: Comissão que apura invasão do Capitólio sugere que Trump seja indiciado