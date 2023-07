'Notícia No Seu Tempo': Deflação em junho aumenta a expectativa por queda nos juros

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (12/07/2023):

A economia brasileira registrou deflação de 0,08% em junho, o maior recuo para o mês desde 2017. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses pelo IPCA caiu de 3,94%, até maio, para 3,16%. A meta fixada para o ano é de 3,25%. Preços de carros, combustíveis e alimentos puxaram a queda. O resultado reforçou a expectativa de analistas de que o Comitê de Política Monetária do Banco Central inicie a redução da Selic em agosto. As projeções até aqui apontam para um corte de 0,25 ponto porcentual, o que derrubaria a taxa básica de juros de 13,75% para 13,5%. A deflação também fez aumentar as pressões do governo sobre o presidente do BC, Roberto Campos Neto.

E mais:

Política: Cid se cala até sobre sua idade e CPMI decide quebrar seus sigilos

Economia: Após 'invasão chinesa', Brasil perde R$ 52 bi em exportações

Metrópole: Chefe do PCC acusado de lavar R$ 1 bilhão é preso em Pernambuco

Internacional: Otan ignora pressão de Zelenski e rejeita entrada imediata da Ucrânia