'Notícia No Seu Tempo': Delação de ex-PM pode esclarecer morte de Marielle, afirma Dino

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta terça-feira (25/07/2023):

Delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz resultou na prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa e na retomada do fôlego das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes. Queiroz citou o nome de Edimilson Oliveira da Silva como responsável por contratar o ex-PM Ronnie Lessa, acusado de efetuar os disparos. Silva foi morto em 2021. Para o ministro Flávio Dino (Justiça), as informações podem levar ao mandante da morte de Marielle. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, associou o fim do governo Bolsonaro (PL) ao avanço das investigações

E mais:

Economia: Twitter muda, vira X e terá função de pagamento online

Metrópole: Entregas fazem aumentar nº de motos elétricas e bikes motorizadas em SP

Internacional: Israel limita poder da Suprema Corte ao aprovar reforma do Judiciário

Esportes: Seleção estreia na Copa com goleada