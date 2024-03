'Notícia No Seu Tempo': Dengue atinge nível de epidemia e São Paulo decreta emergência

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (06/03/2024):

PUBLICIDADE Após atingir a marca de 300 casos por 100 mil habitantes, patamar que caracteriza epidemia, o Estado de São Paulo decretou ontem emergência em saúde por dengue. Após dois meses, o Estado registrou 138.259 casos da doença e mais de 361,6 mil notificações de infecção provável. Ao todo, 31 pessoas morreram. Os dados mostram também que 131 municípios paulistas e 15 dos 96 distritos da cidade de São Paulo atingiram nível epidêmico. Segundo a Secretaria da Saúde, o decreto de emergência permitirá que Estado e municípios implementem ações de combate à dengue com maior agilidade. Também permitirá o recebimento de recursos adicionais do governo federal. Segundo especialistas, a medida pode ter também caráter educativo de alertar sobre a gravidade da situação e a necessidade de ações para a eliminação de focos do mosquito. E mais: Política: Tabata sugere 'safadeza' de equipe de Boulos; PT e PSB projetam embates Internacional: Biden e Trump dão pontapé inicial para revanche da eleição de 2020

Publicidade

Economia: INSS prevê perícia médica eletrônica para todos os casos de auxílio-doença

Metrópole: Porte de maconha para consumo próprio pode ser liberado pelo STF