'Notícia No Seu Tempo': Depoimento de hacker amplia suspeitas de ação golpista de Bolsonaro

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (18/08/2023):

Em depoimento à CPMI do 8 de Janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto afirmou que, em 2022, Jair Bolsonaro (PL) lhe pediu que invadisse o sistema das urnas eletrônicas e assumisse a autoria de um grampo contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Como garantia, disse ele, recebeu a promessa de indulto caso fosse preso. Apesar de Delgatti não ter apresentado provas, com o avanço de investigações em agosto Bolsonaro se encontra no centro de dois casos: um de crimes contra a democracia, e outro de roubo e venda internacional de patrimônio público, no caso das joias. Ontem, reportagem publicada no site da revista Veja afirmou que o tenente-coronel Mauro Cid decidiu confessar que vendeu as joias, transferiu o dinheiro para o Brasil e o entregou em espécie para Bolsonaro. A defesa de Jair Bolsonaro confirmou que Walter Delgatti esteve no Palácio da Alvorada em 2022, mas afirmou que processará hacker por calúnia.

E mais:

