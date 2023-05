'Notícia No Seu Tempo': Deputados pedem texto mais rígido para novas regras fiscais

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (11/05/2023):

O relator do projeto do novo arcabouço fiscal na Câmara, Cláudio Cajado (PP-BA), vem sendo pressionado por deputados para endurecer o texto entregue pelo governo. Os pedidos são para que sejam incluídas sanções e gatilhos de cortes de despesas em caso de descumprimento da meta para as contas públicas. O PT é contra. A entrega do texto deve ficar para a próxima semana.

E mais:

Política: Telegram recua após ordem de Moraes; Câmara adia análise de proposta fatiada

Economia: Produção industrial volta ao azul e sobe 1,1% em março, diz IBGE

Metrópole: Caça de javali inclui safári em fazendas e teve 11 mortes desde 2019

Internacional: George Santos, deputado brasileiro, é indiciado por 13 crimes nos EUA

Esportes: Flávio Dino manda Polícia Federal investigar manipulação de resultados