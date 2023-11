'Notícia No Seu Tempo': Desmate na Amazônia cai 22% em um ano, mas segue elevado

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (10/11/2023):

Dados do Ministério do Meio Ambiente apontam que o desmatamento na Amazônia caiu 22,3% entre agosto de 2022 e julho último. A floresta, porém, sofre com as queimadas devido à seca na região. De 1.º de janeiro a 31 de outubro, foram registrados 80.002 focos de incêndio na Amazônia, 21% a menos do que no mesmo período de 2022. No total, foram desmatados 9.001 km² em 12 meses, conforme os dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do Inpe. É a primeira vez desde 2019 que a taxa de desmate fica abaixo de 10 mil km². O governo atribui o resultado ao aumento de ações de fiscalização em campo e à retomada na aplicação de multas. Segundo especialistas, os resultados mostram um avanço, mas em patamares ainda muito elevados de destruição.

Política: Operação da PF causa tensão política e diplomática entre Brasil e Israel

Economia: 'Imposto do pecado' pode render R$ 9 bi aos cofres do governo

Metrópole: Cracolândia se desloca para o entorno da Estação da Luz

Internacional: Ala palestina que governa Cisjordânia impõe condições para assumir Gaza

Caderno 2: Festival homenageia Brigitte Bardot e faz panorama da nova produção francesa