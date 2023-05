'Notícia No Seu Tempo': 'Diálogo de Lula com o meio empresarial está pequeno', diz Gerdau

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta sexta-feira (19/05/2023):

Uma das lideranças mais respeitadas no debate sobre o Custo Brasil, o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, de 86 anos, disse ao Estadão que há um "desconhecimento político" sobre o tamanho da crise brasileira e que o "marasmo burocrático" se tornou teto para o crescimento do País. Sobre o presidente Lula, Gerdau disse que o chefe do Executivo tem pouco diálogo com o empresariado e se declara angustiado por não vislumbrar como o governo vai equilibrar a questão orçamentária e a relação com o Congresso. Para o industrial, presidente do conselho superior do Movimento Brasil Competitivo, se Lula fizer um "chamamento" é possível estabelecer ponte com o setor privado. Aos 86 anos, Gerdau também critica o baixo envolvimento do empresariado na política: "Sou da velha guarda que continua brigando".

E mais:

Política: STF forma maioria para condenar Fernando Collor por corrupção

Economia: 'Aumento de gastos corrige desoneração', diz Cajado, relator do arcabouço fiscal

Internacional: EUA impõem novas sanções à Rússia na abertura do G-7

Esportes: Esquema gera onda de denúncias e investigação mira equipes da Série A

Caderno 2: Obras de Brecheret mostram a identificação do italiano com SP