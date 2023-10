'Notícia No Seu Tempo': Dispara em SP a apreensão de droga K, sintética e alucinógena

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (30/10/2023):

Introduzidas no Brasil pelos presídios, as chamadas drogas K se espalharam pelas ruas do Estado, onde as apreensões cresceram quase 10 vezes neste ano. Esses canabinoides sintéticos de efeito alucinógeno são até 100 vezes mais potentes que a maconha e, segundo especialistas, podem causar danos psicomotores graves e levar à morte. Na capital, elas estão na Cracolândia e em regiões periféricas. No Brasil, são "cozinhadas" em laboratórios clandestinos e se transformam em um líquido geralmente incolor. O Denarc tem focado as investigações nos laboratórios, as chamadas "casas bombas", onde traficantes estocam, preparam e distribuem entorpecentes. Essas drogas são um novo desafio sanitário e jurídico porque muitas não têm suas moléculas descritas quimicamente. Isso dificulta a inclusão na legislação antidrogas e o combate.

E mais:

Internacional: Saque a ajuda humanitária faz ONU alertar para colapso social em Gaza

Economia: Bancos, petróleo e mineração detêm mais de 60% do Ibovespa

Política: Câmara banaliza regime de urgência para aprovar projetos sem discussão

Esportes: Na China, Bia Haddad conquista o maior título da carreira