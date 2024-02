'Notícia No Seu Tempo': Disputa de bancos por dinheiro no exterior de brasileiro se acirra

De olho no aumento do volume de recursos dos brasileiros no exterior, os grandes bancos nacionais, como Itaú Unibanco e Bradesco, estão avançando em um processo de internacionalização. No ano passado, de acordo com o Banco Central, o saldo de investimentos de brasileiros em ativos no exterior voltou a ficar positivo, em US$ 4,37 bilhões, depois de o fluxo ter sido negativo em 2022. O aumento das remessas internacionais por brasileiros foi motivado pelo patamar dos juros no exterior, mais alto do que o padrão histórico recente, principalmente nos EUA, e, segundo executivos de bancos ouvidos pelo Estadão Broadcast, pela mudança de governo no Brasil. Para capturar uma clientela de alta renda, os bancos brasileiros estão reforçando suas estruturas no exterior, com a ampliação de equipes, a oferta de contas internacionais e novos produtos.

