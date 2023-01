'Notícia No Seu Tempo': Dólar sobe e Bolsa cai após primeiras medidas do governo

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (03/01/2023):

A sinalização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em direção a uma gestão mais intervencionista na economia e a falta de detalhes de como deve ser a condução do Ministério da Fazenda, a cargo de Fernando Haddad, ligaram o sinal de alerta entre investidores do mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 1,51%, cotado a R$ 5,3597, e o Ibovespa registrou queda de 3,06%. Na visão de analistas, Haddad também não trouxe respostas claras para os principais desafios econômicos no discurso de posse, ontem.

E mais:

Política: Lula exonera 1,2 mil servidores em cargos de confiança

Esportes: Fila e sol forte para ver o Rei pela última vez

Internacional: Ofensiva de Kiev mata pelo menos 63 soldados russos em Donetsk

Caderno 2: Quebra-cabeças literário desafia novas gerações

