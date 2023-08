'Notícia No Seu Tempo': Em 10 anos, Lei Anticorrupção pune 24 mil, mas poupa partidos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (02/08/2023):

Em vigor há 10 anos, a Lei Anticorrupção vem punindo empresas envolvidas em desvios de recursos públicos, mas ainda não alcançou os partidos políticos. Entidades privadas e financiadas com verbas federais, os partidos continuam sem obrigação de adotar práticas de integridade nas contratações em que empregam dinheiro de fontes como o Fundo Partidário. No setor privado, de 2013 até hoje, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF) homologaram 74 acordos de leniência, com multas que, somadas, chegam a R$ 53 bilhões. A Controladoria contabiliza, ao todo, 24.224 sanções aplicadas a empresas e a funcionários. As punições vão de demissão de envolvidos em casos de corrupção a proibição de firmar contratos com o poder público.

E mais:

Política: Lula diz desconfiar do MP; Aras sugere despedida

Economia: R$ 100 bi extras para zerar o déficit

Metrópole: SP decide trocar livros oferecidos de graça pelo MEC por material digital

Internacional: Êxodo de venezuelanos rumo aos EUA, via Panamá, é recorde