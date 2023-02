'Notícia No Seu Tempo': Em 3 anos, garimpo retirou 13 toneladas de ouro ilegal, diz PF

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quinta-feira (16/02/2023):

Investigações da Polícia Federal apontam que um esquema de contrabando com base em garimpos ilegais teria movimentado, desde 2020, 13 toneladas de ouro, num total de R$ 4 bilhões. Policiais cumpriram ontem mandados de prisão e de busca e apreensão em sete Estados. A Justiça Federal autorizou o bloqueio de mais de R$ 2 bilhões dos investigados.



Política: PT busca apoio do governo para PEC que muda artigo 142 da Constituição

Economia: Substituto do teto de gastos será anunciado até março, afirma Haddad

Internacional: Hackers de Israel manipularam 33 eleições no mundo, indica investigação

Metrópole: Retomada do Fundo Amazônia vai mirar 14 projetos já aprovados

Esportes: Dérbi com risco de novos confrontos deixa polícia em alerta