'Notícia No Seu Tempo': Em ata, cúpula dizia que Americanas "não tinha dinheiro" e iria "à guerra"

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (01/09/2023):

Quarenta dias antes de a crise da Americanas vir a público, executivos falaram numa reunião, em 2 de dezembro de 2022, num corte de pelo menos R$ 1 bilhão em investimentos da varejista previstos para 2023. A ata do encontro revela o uso de termos como "não podemos ter a queima de caixa que estamos tendo" e "gastamos todo o dinheiro e temos de ir à guerra". O documento diz ainda que o corte deveria ser feito de "forma inteligente". O economista Sergio Rial, que depois viria a ser CEO da empresa, participou da reunião. Em 11 de janeiro, a Americanas divulgaria fato relevante admitindo rombo de cerca de R$ 20 bilhões em razão de "inconsistências contábeis". Rial nega que conhecesse essa situação antes de virar CEO.

E mais:

Política: Sob pressão do PT e do governo Lula, Zanin vota contra o marco temporal

Economia: Governo prevê superávit de R$ 2,8 bi

Metrópole: Condomínios usam até IA para se proteger de arrastões

Internacional: Ataques com carros-bomba e granadas apavoram Equador

Caderno 2: Uma história bem contada das Tartarugas Ninja